Alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se salva de la vacancia por un voto

Seguirá en el sillón municipal. El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se salvó de la vacancia por parte de los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, luego que solo 10 de estos apoyaran el pedido y 5 lo rechazaran, durante una sesión extraordinaria en el palacio municipal.

La solicitud de vacancia fue presentada por el ciudadano Rafael Alexander Vera Alvites, luego que Fernández Bazán fue sentenciado en segunda instancia por difamación agravada.

La sesión extraordinaria que estuvo programada para las 10 de la mañana del hoy martes 14 de noviembre contó con la presencia de los quince regidores provinciales.

Por su parte, la defensa del ciudadano que presentó la vacancia argumentó que el pedido se debe a que no se puede tener a una persona que ha sido sentenciado por delito a cargo de un concejo provincial.

Por su parte, Arturo Fernández se hizo presente en la sesión de forma virtual sin manifestar defensa alguna en favor de su persona. Sin embargo, la autoridad edil usó sus redes sociales para opinar al respecto.

"Si los regidores no reciben la coima prometida votarán en contra de la vacancia. Así se mueven estos Judas", escribió.

En tanto, el regidor Jorge Vásquez, quien se ha mostrado abiertamente en contra de la permanencia del alcalde de Trujillo, manifestó que cada regidor es responsable de sus actos.

Asimismo, el regidor Luis Miguel González fue uno de los que votó en contra de vacar a Arturo Fernández.

"Yo he pensado mi voto que es personal y es una posición, básicamente, jurídica, donde se tiene que respetar el derecho constitucional de las personas. Podemos estar o no en contra de las actitudes del alcalde, pero hay que respetar las leyes, y eso nos falta en el Perú. La Constitución garantiza el debido proceso, es decir, no se trata de apurar los hechos. Aquí el que tiene que resolver es el Jurado Nacional de Elecciones", sustentó.