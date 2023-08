Alcalde de Trujillo ratifica cese del cargo de exgerente de obras del municipio

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, ratificó su decisión de cesar del cargo al exgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Larry Lezama, tras conversar con un grupo de obreros municipales, quienes le reclamaban por las malas condiciones en las que trabajan.

A través de una transmisión en vivo de la entidad edil, el burgomaestre precisó que el despido de los funcionarios se debió a presuntas irregularidades y demoras en diversas obras de la ciudad.

"Yo los he botado anteayer, el lunes, no por esto porque yo no sabía de los malos parchados sino lo he botado por otras irregularidades y demoras (...) Por eso yo los he sacado (...) Yo no confío en ningún gerente", aseveró.

Igualmente, el alcalde manifestó que coordinará con los trabajadores para el mejoramiento en el equipamiento de uso diario.

Gran polémica

Como se recuerda, el pasado 8 de agosto el exgerente de obras, Larry Lezama, denunció presuntos actos de corrupción por parte del alcalde. Además, aseguró que hay vídeos, audios y mensajes de texto que probaría lo que dice.

"Yo estoy esperando que me cesen. Esto es un acto irregular; ahora hay otro gerente que sin tener resolución está ocupando mi cargo. Esto es un abuso de autoridad. Yo no estoy renunciando a mí me están cesando por defender un acto regular", expresó.

Además, el exfuncionario agregó que, extenderá su demanda a las entidades encargadas en temas de corrupción y se refirió a la existencia de otros funcionarios involucrados en presuntos actos irregulares donde se habría obligado al comité de selección a direccionar una obra.

"Yo ahora mismo me voy a la Fiscalía de Prevención del Delito y voy a denunciar esto, porque yo no voy a permitir que me involucren en actos de corrupción, cuando él (Arturo Fernández) es el más corrupto de todos. Me reafirmo y en la Fiscalía lo voy a demostrar con hechos", expresó el extrabajador del municipio Trujillano.

Burgomaestre responde

Por otra parte, Fernández Bazán, señaló que va a querellar al exgerente de obras, ya que aseveró que tendrá que demostrar las acusaciones.

"Yo sí lo voy a denunciar porque ha dicho cosas indebidas sobre mi persona y ese señor tiene que demostrarlo. Voy a querellar al exgerente de obras, el señor tendrá que demostrar todo lo que ha dicho", finalizó.

De esta manera, el alcalde de Trujillo mantuvo su decisión de cesar del cargo al exgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Larry Lezama.