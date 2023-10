¡Alegría para todos! Exitosa y Azucarera Pomalca ayudaron a discapacitados en Lambayeque

En el marco del Día de las Personas con Discapacidad en el Perú, Exitosa y Azucarera Pomalca ayudaron a jóvenes en Lambayeque. Esta fecha busca concienciar sobre los derechos y la inclusión social de estas personas.

En el centro de atención para personas con discapacidad que implementó Azucarera Pomalca, conocimos a Marita, una joven de 31 años, recibía atención por parte de el Seguro Social de Salud (EsSalud), pero que al fallecer su progenitor la entidad decidió quitarle el seguro, por lo que por más de 3 años no ha recibido ningún tipo de terapia.

"No está yendo a terapia porque hemos tenido problemas con la salud, los centros de salud. Ella pertenecía a EsSalud por su papá, pero desde que él falleció en la época de covid le quitaron. Hemos estado en lucha constante", mencionó la madre.

Asimismo, la progenitora criticó la gran despreocupación de las autoridades con las personas discapacitadas y apuntó que como sociedad no hemos aprendido mucho sobre inclusión social.

"Hay personas que sí rechazan, sí nos rechazan. Nos miran ellos a veces como unos bichos raros o simplemente no les toman atención. Pasan como si nada. Lo que se necesita es humanidad, que les tengan respeto a ellos, que les den la consideración como seres humanos que son. También sienten como nosotros", agregó.

Otro conmovedor caso es Ronald David, un joven de 30 años, que en algún momento pudo acceder a terapias gracias a la ayuda de un buen hombre. Sin embargo, al fallecer dicha persona volvió a quedar desprotegido.

"La persona que lo apoyaba falleció y ya el apoyo se quedó. En su niñez no recibió mi niño un tipo de terapia por la misma situación económica en la que vivo. No recibió mi niño esa atención sino ahora él tuviera una calidad de vida mucho mejor. Lamentablemente, por la situación económica no pudo tener mi niño rehabilitación", mencionó.