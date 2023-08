Amenazas de denuncias entre alcalde de Trujillo y su exgerente de obras

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La actual gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a cargo del alcalde Arturo Fernández, sigue dando qué hablar, no por sus obras en beneficio a la ciudad, sino por las constantes discusiones entre autoridades y sus funcionarios.

Esta vez, el exgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Larry Lezama, denunció presuntos actos de corrupción por parte del alcalde. Según Lezama, el burgomaestre habría pretendido direccionar una obra.

En su defensa, el exfuncionario aseguró que hay vídeos, audios y mensajes de texto que probaría lo que dice.

"Yo estoy esperando que me cesen. Esto es un acto irregular; ahora hay otro gerente que sin tener resolución está ocupando mi cargo. Esto es un abuso de autoridad. Yo no estoy renunciando a mí me están cesando por defender un acto regular", expresó.

Lezama agregó que, extenderá su demanda a las entidades encargadas en temas de corrupción.

Yo ahora mismo me voy a la Fiscalía de Prevención del Delito y voy a denunciar esto, porque yo no voy a permitir que me involucren en actos de corrupción, cuando él (Arturo Fernández) es el más corrupto de todos. Me reafirmo y en la Fiscalía lo voy a demostrar con hechos", expresó el extrabajador del municipio Trujillano.

Sobre esto, Lezama se refirió a la existencia de otros funcionarios involucrados en estos actos irregulares donde se habría obligado al comité de selección a direccionar una obra.

Denuncia que lo sacaron

Larry Lezama, denunció al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, por haberlo sacado de sus funciones sin ser notificado.

"Nunca he renunciado, quisiera conversar frente a frente con el alcalde, porque lo que está haciendo es abuso de autoridad" indicó.

Alcalde responde

En declaraciones a la prensa, Fernández Bazán, señaló que va a querellar al exgerente de Obras, Larry Lezama, quién denunció presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Trujillo.