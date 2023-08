Áncash: Casos de dengue aumentan en Chimbote y Santa

Aumentan los casos de dengue en los distritos de Chimbote y Santa, as lo inform el director de la Red de Salud Pac璗ico Norte, C廥ar Saavedra Acevedo.

Adem嫳, manifest que los casos han aumentado en pocas semanas, lo cual preocupa al personal de salud.

"S no tomamos medidas preventivas, los casos subir嫕. Hace tres semanas, los casos no pasaban de mil, ahora se han incrementado no solo en estos distritos sino en otras ciudades, las cuales suman 3,400 casos", dijo.