Áncash: Fonavistas de Chimbote piden al Estado sus aportes

Fonavistas en la zona costa de Áncash protestaron en la Plaza de Armas del distrito de Chimbote, con el fin de exigir sus aportes al Estado.

En entrevista con Exitosa Chimbote, el coordinador de los Fonavistas, Rubén Darío Ruiz Cornejo, dijo que en la zona costa de la región son más de 20 mil fonavistas quienes reclaman su dinero.

"Son 20 mil ancianos que esperan cobrar sus aportes.Nosotros nos hemos reunido el miércoles con el dirigente fonavista Luis Luzuriaga. Se supo que más de 80 mil personas pudieron demostrar sus aportes, nosotros hemos llegado a Lima para pedir al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras que entregue los fondos para que la Comisión Ad Hoc pueda repartirlo", dijo Ruiz Cornejo.

Asimismo, mencionó que algunos extrabajadores no tienen como acreditar sus aportes pues las empresas están desaparecidas y otros no ganaban como otros, por lo cual el dinero devuelto no puede ser equitativo.

"Lamentablemente hay personas que no pueden acreditar sus aportes al Fonavi porque las empresas desaparecieron. Por otro lado, hubo empleados del municipio, maestros y siderúrgicos a quienes les descontaron un tanto por ciento y ahora me parecería irregular que a nosotros nos puedan dar en partes iguales", mencionó muy ofuscado.

Por último dijo que viajarán la próxima semana a Lima para reunirse con el dirigente fonavista Luis Luzuriaga para conocer los acuerdos a los que se han llegado.

Ministro de Economía a favor de devolución de aportes a fonavistas:

A través de una entrevista para nuestro medio, el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Alex Contreras, subrayó que el Ejecutivo está de acuerdo con el pago a los fonavistas.

No obstante, menciona que la retribución no puede llevarse a cabo porque la ley establece que los fonavistas deben acreditar sus aportes para que se les devuelva su dinero.

"Hay trabajadores que no cuentan con documentos o registros que acrediten sus contribuciones, dado que trabajaron hace 40 años en empresas que ya desaparecieron".Por ello, indicó que la solución estaría en una modificación legislativa.

Además, puntualizó que la comisión ad hoc del Fonavi, representantes de su cartera y de la Presidencia del Consejo de Ministros, realizan un proyecto legislativo que de aceptarse permitirá la entrega de 2 mil millones de soles que tiene en caja el Gobierno.