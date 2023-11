Áncash: hermano del alcalde de Trujillo pide que lo internen en clínica por ser paciente psiquiátrico

El prófugo exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, reveló que su hermano, actual burgomaestre de Trujillo, Arturo Fernández; tiene problemas mentales por lo que debe ser trasladado a un centro de salud mental.

En entrevista por zoom para un medio trujillano, la exautoridad edil, dijo que Arturo Fernández no está capacitado para tomar las riendas de la Municipalidad Provincial de Trujillo ya que es paciente psiquiátrico.

Además, indicó que él como médico lo hubiera internado a un centro de salud psiquiátrico.

"En mi punto de vista, Arturo Fernández, debe estar internando en un centro de salud mental. Mi hermano menor está mal, quiero que lo internen. No esta bien. A su alrededor hay gente mala que apoya esa conducta, cuando la realidad es otra. Esos amigos no van a estar cuando este en dificultades legales. Los que son amigos de mi hermano los quiero ver si hacen una cooperación para apoyarlo en sus 5 juicios que tiene, mejor aconséjenlo que no insulte a las personas. No lo azucen, no lo lleven por caminos equivocados", arguyó.