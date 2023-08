Ancianos sufren para cobrar pensiones en oficinas del Banco de la Nación en Trujillo

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Decenas de ancianos, provenientes del distrito de El Porvenir, en Trujillo, una vez más, son victimas del maltrato y descuido de los responsables del Banco de la Nación en la región La Libertad.

Exitosa comprobó que, desde horas de la madrugada del último martes 15 de agosto, los adultos mayores formaron cola para acceder al servicio de cobro de la Pensión 65. Los ancianos contaron a Exitosa el trajín que atraviesan para llegar desde su distrito hasta el centro de Trujillo.

"A mi madre la tengo desde las 5 de la mañana, venimos desde el distrito de El Porvenir y ella tiene que cobrar personalmente. Ella tiene 90 años y necesita ir al baño, y aquí en el centro está todo cerrado. Hace varios meses que no podemos acudir a la agencia de nuestro distrito. Son más de 15 soles que gastamos en taxi", contó la hija de una pensionista.

Asimismo, otro de los afectados, un señor de 89 años, cuestionó a la entidad bancaria por qué los hacen pasar ese tipo de situaciones donde se ven expuestos.

"¿Por qué no habilitan la agencia en El Porvenir? ¿Por qué nos hacen venir hasta aquí? Por 300 soles que cobramos, parte de ese pago se nos va en los pasajes. A mí solo me alcanza para pagar mi agua y luz de cada mes", contó otro anciano.

Indiferentes

Exitosa evidenció que, pese a la evidente escena de ancianos sentados en el piso, muchos funcionarios y trabajadores de la entidad bancaria ubicada en el Banco de la Nación, en la cuadra 2 del jirón Diego de Almagro, se inmutaron a dar algún apoyo o información a los vecinos del distrito de El Porvenir.

"Así nos tratan. No nos dan solución, un mes más que venimos hasta Trujillo para cobrar la pensión. No es justo, porque yo tengo 97 años, vivo sola, y mi hija me tiene que traer hasta acá. Les pido a las autoridades que puedan ponerse de acuerdo y poner una agencia más cerca", rogó una pensionista.

Dato

No es la primera vez que Exitosa Trujillo reporta las deficiencias de la entidad bancaria con respecto a la atención de sus usuarios de la tercera edad. Desde pandemia por el coronavirus, incluso, las agencias en Trujillo, no brindaban un buen servicio a los usuarios. Asimismo, la entidad no cuenta con un área adecuada de comunicación con sus usuarios, a fin de informar y solucionar dudas recurrentes.