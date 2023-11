Asaltos en Piura: hampones balean a joven, roban ferretería y asaltan tienda comercial

18/11/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La delincuencia continúa en Piura. A.A.Q.S (30) se convirtió en la nueva víctima de delincuentes y tras poner resistencia a un asalto a mano armada fue baleado en ambas piernas por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado.

El lamentable hecho se produjo en la segunda etapa del asentamiento humano Almirante Miguel Grau, en el distrito de Castilla. Los hampones que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la víctima que trabaja como vendedor de chips de Bitel y cubriendo sus rostros con los cascos procedieron a amenazarlo para que entregue sus pertenencias.

No obstante, A.A.Q.S (30) puso resistencia y por ello los hampones furiosos le disparan en ambas piernas y ahora se encuentra internado en emergencia en el Hospital José Cayetano Heredia.

Los vecinos de la zona han pedido más seguridad policial, debido a los constantes asaltos. "No es posible que por la zona donde se ha producido el asalto no haya ni más mínima seguridad policial", señaló una moradora quien prefirió no dar a conocer su identidad por temor a represalias.

Asalto a mano armada en ferretería

En otro asalto, dos delincuentes a mano armada asaltaron hoy sábado por la tarde una conocida ferretería ubicada en el asentamiento humano Alas Peruanas, en el propio distrito de Castilla.

Los hampones llegaron en motocicleta y encañonaron a la cajera para llevarse una importante cantidad de dinero. El equipo de Exitosa Piura llegó al punto de asalto, pero los encargados prefirieron no brindar declaraciones.

Robo en presencia de niños

Y en un tercer atraco tres delincuentes asaltaron la conocida tienda comercial "Mass" en el asentamiento humano San Martín, en el distrito Veintiséis de Octubre. A los hampones les intereso la presencia de niños y con armas de fuego también se llevaron las ganancias del día para luego huir en una motocicleta, ante la mirada de clientes y trabajadores.

DATO.- Además se reportó un intento de asalto a una cooperativa en la avenida Circunvalación de Piura. Los hampones pretendieron llevarse más de 30 mil soles pero su robo se frustró porque se activaron las alarmas.