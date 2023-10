Cantante que sufrió atentado asegura que no quisieron recepcionar su denuncia en la División de Investigación Criminal de Piura

A través de Exitosa Piura la cantante piurana Alexandra Montero Ramírez quien el pasado 4 de octubre sufrió un atentado en su vivienda ubicada en el asentamiento Quinta Julia por parte de delincuentes que le quemaron su camioneta reveló que cuando fue a formular la denuncia en la Divincri de Piura los agentes no la recepcionaron porque supuestamente se trataba de una envidia.

Según manifestó la cantante tras ser negada su denuncia tuvo que trasladarse a la comisaría de Piura buscando una solución.

"Así es, en la Divincri Piura no me atendieron porque los propios policías me indicaron que se trataba de un tema de envidia. No pensé que eso me fuera a suceder a sabiendas que me habían quemado mi camioneta", contó indignada la joven cantante.