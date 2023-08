Carabayllo: Sindicatos de construcción civil desatan balacera ante disputa por construcción de colegio bicentenario

En horas de la mañana del día de hoy 7 de agosto, sindicatos de construcción civil desataron una feroz balacera a las afueras de la I.E. 2025 en el distrito de Carabayllo, esto debido a la disputa por la construcción del colegio bicentenario.

El hecho ocurrió durante la hora de recreo cuando de pronto los malhechores iniciaron una balacera, la cual causó gran alarma y susto en los menores. Según las madres de familia, los niños tuvieron que esconderse debajo de las mesas, otros dentro de los baños para poder salvaguardar sus vidas.

"Cuando he llegado a recoger a mis hijas por el temor que dijeron que habían disturbios afuera del colegio, estaban sumamente asustadas, los niños han tenido que esconderse debajo de la mesa, otros se metieron al baño, los niños del segundo piso han tenido que bajar al primer piso a poner a salvo sus vidas", mencionó una madre de familia a cámaras de Exitosa.

Cabe mencionar que, este no es el primer hecho de violencia registrado en el lugar, ya que madres cuentan que el día 27 de julio sufrieron un atentado debido a que dejaron una granada a los exteriores de la institución educativa. Asimismo las madres señalaron que cuentan con documentación que respalda que tanto ellas como la directora del colegio piden garantía para los niños escolares, sin embargo reciben respuesta de las autoridades.

"La directora del plantel ha presentado varios documentos pidiendo que la comisaría el Progreso brinde seguridad a los niños, sin embargo la comisaria no nos hizo caso, no nos viene a resguardar, no nos cuidan a nuestros niños, el personal de serenazgo tampoco nos resguarda. Recién el día de hoy por este atentado y porque los padres nos hemos parado afuera del colegio recién se acercaron", señaló.