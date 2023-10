César Acuña pide a presidenta retomar en la currícula escolar el curso de Educación Cívica

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, declaró que la justicia social se alcanza con inversión y para que haya inversión debe existir seguridad, de ahí que pidió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte mayor presupuesto para el Ministerio del Interior, a fin de que combata con eficacia a la delincuencia.

Durante la sesión hizo dos importantes propuestas. La primera que se retome la enseñanza de la Educación Cívica en las instituciones educativas, para formar en valores a los niños y jóvenes, y la segunda un presupuesto importante para la seguridad ciudadana, tal como se otorga a los sectores de educación y salud.

"Si no se invierte en seguridad no busquemos crecimiento económico. Si queremos bienestar o calidad de vida tenemos que invertir y que mejor que hacerlo en seguridad", declaró. A la vez señaló que los gobiernos municipales y regionales deben asumir el compromiso de trabajar en equipo para luchar contra el crimen, porque de no hacerlo no se logrará revertir la inseguridad.