Chimbote: Hija busca a su padre desaparecido desde hace 5 meses

Con la voz entrecortada y con la esperanza de encontrarlo, Ibelia Sara Franklin Guerrero (42) busca a su padre Pedro Fortunato Franklin Cruz (77) desde hace 5 meses. El anciano fue visto por última vez el 22 de mayo, en la avenida José Galvez.

En entrevista para Exitosa Chimbote, la hija del anciano, Ibelia Franklin, detalló que llegó de Puerto Maldonado desde hace varias semanas para buscar a su padre.

"Estamos muy preocupados por la desaparición de mi padre. Él vivía en San Pedro con mi hermana, es un policía retirado. La familia lo ha ido a buscar a los centros poblados, fumaderos y otros sectores de la provincia del Santa y a Huaraz; sin embargo, no lo hallamos. Vengo desde Madre de Dios para buscarlo pero no hay rastros de él", dijo muy desconcertada, Ibelia Franklin.

Asimismo, dijo que interpusieron una denuncia por su desaparición, sin embargo, la Policía ha dejado de buscarlo.

"Mi hermana realizó la denuncia de desaparición en la comisaria San Pedro pero los agentes del orden lo han dejado de buscar. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Él ha dejado su teléfono celular, Documento de Identidad en la casa. Nos hemos comunicado con sus amigos más cercanas pero no tienen información de su paradero. He ido a medios locales, he subido imágenes de mi padre por redes sociales, solo pido encontrarlo", acotó la madre de familia.