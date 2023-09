Clausura inminente para locales que no brinden seguridad para funcionar en "Tacorita"

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Bomba de tiempo. Tras el incendio ocurrido el pasado sábado 16 de septiembre en el emporio comercial Albarracín, conocido como "Tacorita" en Trujillo, el gerente de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Lucio Rosario, señaló que procederán a clausurar a los establecimientos que no brinden seguridad para funcionar.

"Hay comerciantes inescrupulosos que no les interesa el dolor de las pérdidas y siguen trabajando como si nada", señaló Rosario, quien indicó que algunos comerciantes de "manera rebelde" continúan trabajando pese al peligro que hay en la zona.

Asimismo, Rosario aseguró a través de Exitosa que, los locales que cuenten con certificación y no estén en óptimas condiciones, también serán clausurados.

"Se tomarán las acciones del caso para determinar la responsabilidad de las personas y hay que tener en cuenta que muchos de esos locales han trabajado sin tener su certificado de Defensa Civil", expresó el funcionario edil.

Responsables

Conforme al gerente de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, no solo las autoridades son responsables de este siniestro, sino también los comerciantes.

"No podemos hablar de responsables directos. Acá es una responsabilidad repartida, porque los comerciantes mismos a veces no permiten la fiscalización respectiva. Sabemos cómo en esa zona de "Tacorita", la gente se revela, eso no es un secreto, pero, aquí el tema principal es que la gente vele por sus instalaciones y la seguridad de sus clientes", agregó.

Fiscalización

A través de Exitosa, el funcionario de Defensa Civil indicó que, en su gestión, la cual tiene una semana, se priorizará la fiscalización.

"Vamos a ser bien estrictos con la fiscalización, no solo a "Tacorita", sino a todas las zonas comerciales de Trujillo, que son una bomba de tiempo. Se actuará con la Fiscalía. Vamos a verificar en el lugar que se cumpla con las normas que se exigen con o sin certificado de Defensa Civil", detalló.

Dato

En plena desgracia, tras el siniestro ocurrido, varios sujetos continúan vendiendo celulares, presuntamente robados, en "Tacorita". Estos malos sujetos, sin temor alguno, ofrecen a los peatones equipos celulares de alta gama a precios económicamente accesible.