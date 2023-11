Colegio de Periodistas de La Libertad iniciará proceso ante Fiscalía contra agresores a comunicadores

Un grupo de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación de Trujillo han sido víctimas de agresión física y verbal por parte de quienes serían simpatizantes del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Ante ello, el decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Alfredo Galindo, confirmó que se iniciará un proceso ante la Fiscalía contra los agresores de los comunicadores.

Esto viene ocurriendo desde el pasado sábado 18 de noviembre, cuando el locador del municipio trujillano, Ricardo Tafur, agredió verbalmente, durante un evento cultural, a un reportero de un canal de televisión local e intentó azuzar a los vecinos que estaban presentes.

Del mismo modo, la mañana del último lunes 20 de noviembre, un grupo de periodistas, nuevamente sufrieron una evidente agresión, por parte de personas que estarían respaldando al burgomaestre. Los hechos quedaron registrados en imágenes de vídeo.

Conforme a las imágenes a las que accedió Exitosa Trujillo, los presuntos simpatizantes del alcalde, se acercaron contra un periodista que venía reportando en vivo y lo empujaron. Esto se pudo evitar gracias a intervención de otros hombres de prensa que defendieron a sus colegas.

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Alfredo Galindo, confirmó a Exitosa que la institución iniciará un proceso ante el Ministerio Público contra los presunto seguidores o simpatizantes de Arturo Fernández por las agresiones a hombres de prensa.

"Vamos a tomar cartas en el asunto. Lamentablemente los periodistas agredidos no quieren realizar la denuncia a su nombre, pero como Colegio de Periodistas de La Libertad lo haremos y vamos a mencionar la identidad de los agraviados. Esperemos que puedan ser citados a la Fiscalía a declarar y se tenga un precedente, ya que esto no se ha visto antes en la historia de Trujillo", detalló Galindo.

Asimismo, el representante del gremio periodístico, lamentó que ciudadanos se dejen engañar y recurran a las agresiones contra la prensa.

"A los ciudadanos les diría que no se dejen engañar por personajes que tiene propósito político, porque una vez que llegan a un cargo púbico se olvidan de todo lo que ofrecen. Eso no se puede permitir, no se dejen engañar por mensajes populistas de gente que en el futuro terminen sus días en la cárcel", agregó el decano.