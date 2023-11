Con los dedos cercenados y deambulando en cañaverales fue encontrado empresario secuestrado

Luego de 12 días en cautiverio, Iván Marcell Díaz Garrido, fue hallado por agentes de Serenazgo del distrito de Laredo, en los cañaverales. El padre de familia fue raptado el pasado 23 de octubre a plena luz del día en su local ubicado en la avenida Perú.

Apareció Ivan Díaz. Con tres de los dedos de las manos cercenados y deambulando por los cañaverales en el distrito de Laredo, en Trujillo, fue visto el empresario trujillano, Iván Marcell Díaz Garrido, luego de doce días de haber sido secuestrado por delincuentes vestidos con chalecos de la Policía Nacional del Perú, el pasado 23 de octubre, a plena luz del día, en su local ubicado en la cuadra 12 de la avenida Perú.

Conforme el parte policial al que accedió Exitosa, fueron los integrantes del patrullaje integrado del distrito de Laredo, quienes encontraron a empresario, al promediar la 1:30 a.m. del último viernes 03 noviembre. Asimismo, Exitosa Trujillo logró conocer que la víctima fue encontrado en las inmediaciones de la carretera doble vía, Laredo - El Porvenir, entre los sembríos de cañas de azúcar. Díaz estaba enmarrocado y con las piernas envueltas con cinta adhesiva metálica, vistiendo el mismo pantalón con el que fue secuestrado. Asimismo, la víctima tenía un vendaje de tela blanca en la cabeza y estaba desvestido en la parte superior del dorso.

Luego de ser encontrado, Díaz Garrido fue llevado hasta una clínica local, donde fue diagnosticado con hipertensión, heridas en la cabeza, así como una amputación traumática en la oreja, amputación de dedos de la mano, así como fractura del cráneo y de los huesos de la cara.

Por su parte, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Francisco Vargas Andonaire, manifestó que, pese al trabajo que han venido realizando para el hallazgo del empresario, no se ha detenido a ninguna persona involucrada en el secuestro.

Además, Vargas reveló que "hay indicios razonables que, este secuestro, se puede vincular a la organización criminal Los Pulpos".

En declaraciones a Exitosa, el general PNP descartó que, los familiares de Díaz Garrido, hayan pagado por el rescate.

"La Policía, hasta el último, ha venido trabajando. Se ha desplegado el personal especializado. Me siento satisfecho por el trabajo que se ha hecho. Para empezar, lo han torturado, lo han presionado. La familia me ha confirmado que no han dado dinero por el rescate", agregó.