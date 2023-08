Conductores denuncian alto precio del GLP en grifos de Trujillo

Exitosa continúa recorriendo las gasolineras de Trujillo, luego que se registrara un desabastecimiento del gas GLP a nivel nacional. Pese a que fueron poco días que se reportó la falta del gas en las gasolineras, los taxistas en el grifo Primax de la avenida España, indicaron que el precio del GLP continúa en alza.

"Está carísimo aquí en Primax. He ido a tres grifos en Trujillo y aún no hay GLP. Recién aquí he encontrado. Ha estado costado S/. 6.30, aquí en Primax está S/. 8.33. Hace tan solo dos días le he echado a S/. 6.90, ayer a S/ 7.30, ahora más de 8 soles. Este grifo está elevando el precio", indicó a Exitosa, un amigo del volante.