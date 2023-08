Conductores y transportistas preocupados por desabastecimiento de GLP en grifos de Trujillo

Una vez más, el desabastecimiento de GLP vuelve a preocupar a los conductores y transportistas de la provincia de Trujillo, esto, luego que el Ministerio de Energía y Minas refirió que el abastecimiento del combustible fue afectado por el mantenimiento preventivo en planta de Pisco y el retraso de buques de importación a través del canal de Panamá.

Exitosa recorrió las calles de Trujillo, comprobando que las gasolineras que ofrecen el gas licuado de petróleo modificaron sus precios, presentando desde una ligera hasta una elevada alza.

"No sé por qué están desabasteciendo todo el gas. Es demasiado el aumento, esto nos afecta a todos, porque todo sube y no podemos subir el precio de las carreras. Estamos viendo, porque ya no hay en algunos grifos. Está muy caro, algunos nos dicen que ya no hay, pero no me queda más que abastecer", comentó a Exitosa un amigo del volante.