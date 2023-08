Cusco: Dirección Desconcentrada de Cultura solicita información por casa de Alejandro Soto en Yucay

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco solicitó información por la casa del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que atentaría contra la norma al estar cerca de un centro arqueológico en Yucay.

Maritza Rosa Candia, directora de la DDC manifestó que se habría visto sorprendida tras divulgarse la existencia de la mencionada propiedad perteneciente al titular del Parlamento.

Propiedad de Alejandro Soto

"Hasta la fecha, no contamos con el reporte si ha presentado o no esta licencia de construcción. Por lo tanto, estaría haciendo mal al decir si hubo omisión o no. Estamos en esa investigación", señaló Candia.

El terreno habría sido comprado en el 2014, pero su construcción finalizaría recién en el 2016. Candia indicó que aún no se cuenta con el reporte completo sobre esta situación, por lo que no se podría afirmar que no presentó la correspondiente licencia de construcción.

En contra de norma legal

La legalidad de esta edificación ha sido cuestionada en relación con la Ley 29090 de edificaciones y habilitaciones urbanas, en la cual la responsabilidad de supervisar y aprobar construcciones recae en las municipalidades distritales.

El expediente de construcción aún no ha sido presentado ni evaluado, lo que ha llevado a una investigación en curso para determinar si se ha incurrido en alguna omisión en este aspecto.

La ubicación de la propiedad en la Zona Monumental de Yucay agrega una capa adicional de complejidad, ya que si bien no está dentro del polígono del sitio arqueológico, su cercanía a esta área despierta preocupaciones.

En este sentido, Maritza Rosa Candia ha explicado que la responsabilidad última recae en la Municipalidad Distrital de Yucay, la cual debió otorgar las autorizaciones pertinentes según las regulaciones vigentes.

"Está en la zona monumental, más no dentro del polígono del sitio arqueológico de Yucay. Entonces, quien tiene que responder todo el trámite es la municipalidad distrital", indicó.

Investigación

Rosa Candia ha señalado que, hasta la fecha, no se ha recibido el informe sobre la licencia de construcción, y se espera que este proceso arroje luz sobre las circunstancias y aprobaciones relacionadas con la controvertida propiedad.

Este escenario genera debates sobre la protección del patrimonio cultural y arqueológico en el país, así como la necesidad de una coordinación más efectiva entre entidades gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas en torno a construcciones en zonas sensibles.

De esta manera, la Dirección Desconcentrada de Cultura informó que ha solicitado información por casa de Alejandro Soto en Yucay.