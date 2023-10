¡De no creer! Agua contaminada con combustible afecta a población de Cusco

La población de un sector del distrito Santiago, en la región Cusco, denunciaron que el agua potable que estuvieron consumiendo presenta una severa contaminación. Incluso, una de las afectadas indicó que han detectado que "huele a combustible".

El problema salió a la luz cuando varios ciudadanos compartieron videos en redes sociales, exponiendo la severa contaminación del agua que han estado utilizando en sus hogares desde el pasado domingo. En los videos, se observa el agua con residuos de grasa y un fuerte olor a combustible, lo que ha generado una creciente preocupación en la comunidad.

A pesar de las advertencias y denuncias, la empresa de servicios de agua, Sedacusco, no proporcionó información suficiente ni emitió advertencias a los residentes afectados. Los vecinos han expresado su frustración por la falta de comunicación y el desconocimiento sobre la fuente y la naturaleza de la contaminación.

"No nos han informado absolutamente. (...) No sabemos nada de por qué y cómo se ha contaminado el agua. Nuestra agua huele a combustible, es como si nos hubieran mezclando con querosén, gasolina, petróleo, no sabemos", mencionó una de las vecinas.