Denuncian presuntos títulos falsos de docentes en La Libertad

El consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano, denunció sobre presuntas irregularidades en los títulos del actual gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho.

En conferencia, junto a los consejeros Roberth de la Cryz, Edy Camacho, quienes respaldaron la denuncia de Solórzano.

Asimismo, el representante de la provincia de Pataz se refirió al actual gerente regional de Educación.

Solórzano se refirió que:

Tras las acusaciones de los consejeros, el actual gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho, respondió que sí estudio en el Instituto Virgen de la Puerta.

"Son ignorantes, se lanzan sin tener a quien investigar, y si se molestan conmigo yo sé que son oposición y me van a cuestionar para botarme de la gerencia no hay ningún problema. Mientras el gobernador me dé la confianza yo voy a estar acá. No tengo miedo a un grupo de consejeros que, por querer ser políticos, se emocionan, creen que malinformando van a hacer política. Política se hace trabajando. Voy a denunciar penalmente a los consejeros que me calumnian", señaló Camacho, además indicó que sí estudió en Instituto Virgen de La Puerta y que no obtuvo su título de manera irregular.

Al respecto, Camacho, lamentó las acusaciones en su contra, refiriéndose que "hay consejeros que hablan tonterías".