Derriban rejas de histórico parque en pleno centro de Trujillo

Sorprendidos han quedado muchos trujillanos, luego que, en horas de la madrugada del último domingo, un grupo de personas, haciendo uso de una maquinaria, con procedencia desconocida, derribaran la base de las rejas que bordean el tradicional parque Indoamericano o, también conocido como, Paseo de las Bandearas, ubicado en la urbanización Huerta Grande, en la avenida España, en Trujillo.

Conforme a las imágenes a las que accedió Exitosa Trujillo, se observa que, una persona manipula la maquinaria, mientras otras dos personas observan los hechos. Sin embargo, en horas de la mañana, el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu, indicó que lo ocurrido no tendría que ver con alguna acción realizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

"Hay delincuentes de saco y corbata y hacen sus acciones cuando no está la autoridad. Esto lo han hecho en cuestión de 30 minutos. Los delincuentes también vienen con maquinarias como si fueran trabajadores. Descartamos que sea la municipalidad. La municipalidad no es responsable del retiro de las rejas. Estas son acciones de algunos sujetos que están en contra de la gestión. Son avezados, se creen vivos, pero nosotros los vamos a agarrar", manifestó a Exitosa, el funcionario de confianza de Arturo Fernández.

Asimismo, el Liu indicó que, ante lo ocurrido, lo que se disponga desde la comuna provincial es que el espacio sea liberado y recuperado.

Sobre lo ocurrido, los regidores de la comuna provincial de Trujillo, entre ellos, Mario Reyna, responsabilizaron a funcionarios de la municipalidad de estar detrás de este atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad.

Al respecto, trujillanos se refirieron por lo ocurrido, pidiendo a las autoridades municipales que dicho espacio se deje para el libre ingreso de peatones.

"Creo que, hasta el momento, no se ha dado una utilidad a este espacio. Esta infraestructura ya ha estado para caerse, por falta de mantenimiento por ninguna gestión de ningún alcalde. Esperemos que el alcalde libere estos espacios para poder darle uso", opinó un vecino.

Asimismo, otro morador, que indicó vivir frente a la tradicional muralla, lamentó lo ocurrido, calificándolo como un atentado a la ciudad.

"La verdad que no sé a qué hora ha pasado, pero creo que esto debe mantenerse, no pueden retirar así las rejas, porque es un patrimonio cultural de Trujillo. Estoy indignado porque esto no debe ser así, ha sido un atentado. Amanecer así, es una sorpresa para nosotros que hemos vivido tanto tiempo en la ciudad", finalizó.