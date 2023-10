Desmantelan vehículos internados en el depósito de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Al menos dos unidades vehiculares fueron desmanteladas ilícitamente dentro del depósito municipal en Porongoche que administra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). La denuncia la realizaron las propietarias, quienes se percataron del hurto de sus autopartes cuando recuperaban sus autos que habían sido internados tras cometer infracciones de tránsito.

El primer caso corresponde a Ynés V. una joven de 33 años cuyo vehículo modelo Chevrolet Sail de placa de rodaje V8G-334 fue internado por una media judicial dictada en julio del 2022. Luego de un litigio la resolución se revocó; sin embargo, cuando acudió al depósito el viernes 27 de octubre a retirar su vehículo, se percató de que le faltaban el juego de bobinas, inyectores de gas, una memoria de gas, una memoria de motor, la guantera delantera, entre otros accesorios.

"Este viernes último me mandan a la sede del filtro a que recoja una resolución para que me entreguen mi vehículo. Fue una sorpresa porque mi vehículo lo bajan empujando porque no encontraban la llave (..) el vehículo ingresa con un acta de internamiento donde se precisan todas sus piezas, estaba 100% operativo, incluso tenía un peritaje. Llega un mecánico y cuando abre el capote se da con la sorpresa de que el vehículo estaba totalmente desmantelado", denunció a Exitosa.