Destituyen a exgerente de la Beneficencia por presunta injerencia de alcalde Víctor Hugo Rivera

La exgerente de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, Katya Narda Delgado, fue recientemente cesada del cargo por presunta injerencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. Pese a que el edil no tiene facultades para tomar decisiones dentro de la entidad, habría aprovechado su potestad para designar al presidente del Directorio y presionar a través de este su salida.

Sucede que Katya Delgado despidió a dos trabajadoras allegadas al burgomaestre por haber cometido presuntos actos irregulares y como represalia Víctor Hugo Rivera ordenó a Eduardo García Calderón que le retirara la confianza bajo cualquier pretexto, pero para evitar confrontaciones le ofreció puestos en el Camal Municipal y Establecimiento de Salud Municipal (Esamu).

Exitosa Arequipa tuvo acceso a audios reveladores donde se escucha al presidente del Directorio, Eduardo García Calderón, conminar a la exgerente para que presente su carta de renuncia, pues de no hacerlo solicitaría su cese en reunión de Directorio. Además, le dijo que ya tenía tres de los cinco votos para retirarla del cargo.

"¿Si yo no renunció usted lo va a poner en moción y va a poner su voto en contra?", pregunta Katya Delgado. "Sí, te soy sincero Katycita", responde Eduardo García Calderón. "¿Por qué?, doctor", replica la exgerente. "Porque tengo que estar con el alcalde en ese sentido (...) yo sé en cualquier momento me va a tocar porque si ya te está tocando a ti, me va a tocar también", añade Eduardo García Calderón.

Tras la difusión de estos audios, la exgerente acusó directamente al alcalde de copar puestos y tener influencia dentro de la institución. Aparentemente, Víctor Hugo Rivera pretendería convertir la Sociedad de Beneficencia de Arequipa en una 'agencia de empleos' para sus partidarios y por eso destituye a todo aquel que vaya en contra de sus decisiones.

"El alcalde ordenó mi salida. El presidente del directorio me pidió que renuncie y me ofreció trabajo en el Camal y Esamu, y que escogiera qué puesto quiero ocupar y cuánto quiero ganar, pero como me negué me quitaron la confianza", contó Delgado a Exitosa.