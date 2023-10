¡Empresas ligadas a la ARCC con deudas! Empresarios denuncian que no les pagan por sus servicios brindados

Un grupo de empresarios y ciudadanos de la región Piura están reclamando la falta de pago por parte de empresas subcontratistas que están vinculadas a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

En algunos de los casos, estas empresas adeudarían más de 20 mil soles a una sola persona, por lo cual, el monto sobrepasaría el medio millón de soles. Los extrabajadores y empresarios han presentado diversos documentos a la ARCC, y debido a que no les han dado ninguna respuesta, decidieron hacer una protesta en las afueras de la sede de Piura de la entidad mencionada.

Según lo que manifiestan, llevan más de un año pidiendo a las empresas Sinohydro Proyecta y Grupo Corporativo Golden que les cancelen la deuda que tienen con ellos, pero hasta ahora ninguna de ellas les ha respondido, incluso mencionan que debido a esta situacion están al borde de la quiebra y con problemas económicos.

Exitosa Perú se acercó hasta la sede de la ARCC en Piura, donde se encontraban los empresarios y extrabajadores haciendo una protesta pacífica, para que comenten cuál es la situacion actual de cada uno de ellos con respeco a esta problemática.

Una de las afectadas, Marleni Chávez, asegura que ella brindó el servicio de pensión (comidas) a 60 trabajadores cuando se estaba ejecutando la obra de mejoramiento del colegio San Cristo en Sechura. Sin embargo, los dos últimos meses no le pagaron y desde hace un año viene exigiendo su remuneración, pero hasta la fecha no le han habrían dado alguna solución.

Otra madre de familia dice que brindó el mismo servicio de alimentos al colegio Coronel Andrés Razuri, no obstante indica que se acabó a la obra y nunca le pagaron.

"Hemos dado pensión a varios trabajadores que vinieron a trabajar aquí, también vengo en representación de mi esposo y hasta el día de hoy no me hacen la cancelación. Me deben 1,200 soles, pero solo me depositaron 200 soles", sostuvo.