¡En pleno simulacro! Pobladores de Ica reclaman a autoridades por falta de acciones ante caída de huaicos

Un gran acto de indignación se presentó ayer en Ica, luego que un grupo de pobladores se reunieran aprovechando que se llevó a cabo el Simulacro Nacional Multipeligro, para brindar sus reclamos a las autoridades para ejecutar acciones de prevención en zonas vulnerables por caída de huaicos.

Según información obtenida por nuestro medio, los residentes indican que las autoridades de Ica solo se hacen presentes solo cuando se realizan campañas electorales o en fechas conmemorativas.

De tal modo, durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2023, el cual se llevó a cabo el último lunes 06 de noviembre, la plataforma provincial de Defensa Civil de Ica y el Gobierno Regional se encontraron en el asentamiento humano, Ollanta Humala y sector de las Piedras de Buenavista, Llaxta, respectivamente.

Este último lugar, es una zona altamente vulnerable, porque se construyó en un sector de caída de huaicos con conocimiento de las autoridades, sin embargo no se prohibió continuar con las edificaciones de distintas viviendas.

Ante ello, un grupo de vecinos de dicho sector levantaron su voz de protesta contra las autoridades, a fin que estos les brinden la ayuda correspondiente para brindar acciones de prevención y apoyo ante una eventualidad de desastres naturales.

Cabe mencionar que, una vecina se refirió directamente al secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Ica y le recordó que fue él quien responsabilizó a los pobladores de elegir vivir ahí, a pesar que las mismas autoridades dieron la habilitación de la zona.

"En algún momento me dijo el comandante, que era culpa nuestra vivir ahí por haber adquirido casas y permitir que se nos engañe, es más, también me supo decir que íbamos a desaparecer, que busquemos un albergue para irnos ahí. Palabras textuales, no me dejará mentir aquí el comandante", destacó.