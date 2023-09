Es un trato inhumano: Adultos mayores de Huancayo comen en la calle tras cierre de comedor popular

Adultos mayores en situación de pobreza eran los principales beneficiarios de un comedor popular que operaba en Huancayo. Sin embargo, ahora denuncian que desde inicios de la pandemia de la Covid-19, en 2020, se han visto relegados a recibir alimentos en exteriores del local.

En conversación con Exitosa, un ciudadano precisó que son más de 200 adultos mayores los cuales se encuentran en esta situación y apuntó que el local es administrado por el Gobierno Regional.

"Ahorita pasamos más de 150 o 200 y no vienen algunos porque están comiendo en la calle, en los parques donde ya ellos buscan un sitio donde comer. No tenemos nada que ver con el alcalde provincial porque este local está administrado directamente por el Gobierno Regional (...) por el área de la red Mantaro. Ese el señor insensible que hasta que no conoce la realidad de salud", declaró.