Exregidor aprista asegura que alcalde Arturo Fernández podría quedarse en el cargo hasta febrero del 2024

El Consejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo debatirá este jueves 14 de septiembre la suspensión de alcalde Arturo Fernández Bazán, luego que el burgomaestre fue sentenciado en segunda instancia por difamación agravada contra una policía. Sin embargo, para José Miranda Prado, proceso se dilataría.

El también exmilitante aprista, José Miranda Prado, explicó que los regidores no podrán suspenderlo del cargo, pese a votos por unanimidad.

Para Miranda, el proceso de suspensión podría seguir, pero advirtió que, hay que tener en cuenta que Fernández Bazán ya tiene las solicitudes de vacancia.

El exmilitante del APRA opinó que la vacancia es el camino más importante que la suspensión, ya que la suspensión sería nula en pleno derecho en favor del alcalde.

Miranda, indicó que, si el Jurado Nacional de Elecciones podría iniciar, por cuenta propia, un proceso.

Miranda Prado también indicó en Exitosa que, en un escenario favorable, Arturo Fernández podría permanecer como alcalde de Trujillo hasta febrero del 2024.

Por su parte, Arturo Fernández, se mostró calmado y relajado, previo a la discusión sobre suspenderlo.

En declaraciones a Exitosa, el alcalde de Trujillo, se refirió a su futuro político, y no descartó postular a la Presidencia de la República.

"La presidencia es un cargo importantísimo, donde Dios tiene que darte la oportunidad, si él no ve que no estás preparado, no. Siempre estoy preparado para grandes retos. Ningún partido político me quiere, como no hay plata. Yo voy a seguir donde me ponga Dios. Al Congreso, ahí no entraría yo, ni lo pensaría, porque sería lidiar con 130 personas que piensan diferente a uno", declaró.