General del Ejército amenaza a alférez por detener a su hijo que conducía en presunto estado de ebriedad

Un indignante caso ha conmocionado a la población de Iquitos, luego que un general del Ejército de Iquitos, tuvo una actitud amenazante en una comisaría, contra el alférez luego que este detuviera a su hijo por conducir su moto lineal en presunto estado de ebriedad.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hijo del referido general fue intervenido el pasado miércoles 22 de noviembre, procedente se le trasladó a la la comisaría del sector.

Asimismo, se conoció que la detención del hijo del general del Ejército se llevó a cabo cuando miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaban un patrullaje motorizado por la zona y dieron con el caso del detenido.

Este se encontraba durante horas de la madrugada en la calle Samanez Ocampo, primera cuadra, ciudad de Iquitos, conduciendo una moto lineal que no tenía placa de rodaje, y además, realizaba maniobras temerarias mientras manejaba, atentando contra la seguridad pública.

De tal modo, la PNP pudo intervenir al sujeto y lo trasladaron a la comisaría del sector, donde identificaron al dueño del vehículo menor como William Bueno Ríos de 26 años, natural de Huánuco.

Según información policial, el sujeto se habría retirado de una reunión y se habría encontrado en aparente estado de ebriedad realizando las peligrosas maniobras por las cuales lo detuvieron.

Cabe mencionar que, al ser con intervenido, Bueno Ríos, trató de "arreglar" el asunto, pidiendo hacer una llamada hacia un general, sin especificar, por lo que las autoridades lo enmarrocaron y lo trasladaron a la dependencia policial. El sujeto tampoco contaba con los documentos correspondientes como el SOAT, licencia y otros.

Es así que, al conocer el hecho el general jefe del Estado Mayor de la región militar de Iquitos, Willy Bueno, se aproximó a la comisaría y tuvo una actitud amenazante contra los miembros de la PNP que detuvieron a su hijo.

"¿Alférez cómo me estás hablando? ¿Cómo ciudadano o cómo general? ¡Ojo ah! Tenga cuidado con lo que está diciendo, no se olvide que tiene un grado para mí, no se olvide", dijo el general del Ejército peruano hacia el Alférez de la comisaría de Iquitos.