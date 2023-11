Gobernador responsabiliza a la ANA por daños que causará el río Reque al distrito de Monsefú

Dirigentes del Frente de Defensa, le respondieron que esto debió reclamarle a la presidenta y a la ministra del Midagri.

El dirigente del Frente de Defensa de Lambayeque, Mickey Álvarez Aguirre, le respondió con firmeza al gobernador Jorge Pérez Flores. "Al gobernador le falta liderazgo, no puede actuar con una doble conducta política. Los especialistas de los Colegios de Ingenieros, los dirigentes de los diversos gremios y representantes de las instituciones de la sociedad civil, lo hemos señalado hace meses sobre este robo que hace el Estado al pueblo de Lambayeque, con trabajos que no sirven, en este caso de las defensas ribereñas.

"Cómo puede ser posible, que la ANA, el Ministerio de Desarrollo Agrario, y el mismo Gobierno Regional de Lambayeque, hayan permitido que se hagan descolmataciones y limpieza de los ríos, haciendo diques de arena que no van a defender nada, ante los repuntes de los ríos. Todo se lo va a llevar el agua, y que no salga recién el gobernador Jorge Pérez, a pretender reclamar algo que antes no lo hizo.