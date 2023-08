Gobernadora regional de Lima firma convenio para mantenimiento de canales de riego

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, participó en la firma de un convencio para el mantenimiento de canales de riego, a fin de implementar mejores infraestructuras.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó que la Gerencia de Desarrollo Económico compró 30 mil bolsas de cemento que serán distribuidas entre las provincias de Barranca, Huaral, Oyón, Huarochirí y Cañete.

Cabe señalar que en el evento estuvieron presentes alcalde distritales y juntas de ciudadanos de las provincias antes mencionadas.

Por otra parte, Vásquez Cuadrado criticó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) intervenga únicamente en la costa de la región, ya que aseguró que el desastre proviene de "arriba".

"Yo lo reclamé pero parece que la presidenta dijo que nos atiendan luego. Después me doy cuenta que el ANA ¿En qué iba a intervenir 35 millones? Tres puntitos en Barranca, otro puntito en Huacho, es decir la costa de la región. Lamentablemente, tenemos a esa gente que no sabe nada de nuestra realidad. Están limpiando el abajo cuando viene el desastre de arriba", puntualizó.

En esa misma línea, la gobernadora regional de Lima aseveró que es complicado para las autoridades provinciales exponer sus problemáticas al Gobierno Central.

"Yo he sido alcaldesa y los entiendo señores alcaldes porque lamentablemente no se abren las puertas de los ministerios para las autoridades locales (...) Me sentía relegada porque eramos de la sierra", agregó.

Asimismo, Rosa Vásquez anunció que se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Además, informó que aproximadamente 70 billones serán destinados directamente al Gobierno Regional para poder intervenir en 232 puntos.

"Hace dos días me he sentado en el MEF y mañana me reuno con el ministro de Economía. Donde estos 232 puntos están valorados cerca de 70 y tantos billones, que por única vez, ese dinero no le van a dar al ANA, lo van a dar al Gobierno Regional para poder intervenir", mencionó.