Huacho: Denuncian a profesores de colegios por presunto acoso y violación de alumnas

Durante la última semana, se han presentado denuncias de acoso y violación por parte de profesores en diferentes colegios de la ciudad de Huacho. Hasta el momento, se conocen alrededor de 18 docentes que están siendo investigados por estos presuntos hechos.

En declaraciones a Exitosa, una madre de familia, de nombre Sara, quien tiene a su menor de edad cursando el segundo año de secundaria en el colegio Luis Fabio Chamar Jurado, denuncia que su hija de 14 años estaría siendo acosada por el profesor Oscar Díaz Alcántara de 60 años de edad.

"Quiero denunciar al profesor Oscar Alfredo Díaz Alcántara por acosar sexualmente a mi hija mandándole WhatsApp que no deberían de mandar de profesor a alumna, mensajes amorosos. Me enteré por medio de la coordinadora del colegio", declaró.

Asimismo, la progenitora indicó que al principio la comunicación era sobre tareas que dejaba el docente, no obstante, los mensajes se volvieron más "románticos".

"La comunicación era de profesor alumna, mi hija le preguntaba sobre las tareas que él dejaba el profesor le respondía y así sucesivamente. Hasta que se tornaron más románticas (...) Mi hija lo que le respondía al profesor es 'ok', 'gracias', nada más. No era recíproco porque ya cuando se tornaron más románticas a mi hija le dio miedo hasta de ir al colegio porque no se lo quería cruzar", agregó.