Huamachuco: Joven denuncia tortura y abuso de autoridad parte de policía al interior de comisaría

25/10/2023

Grave denuncia. Un joven natural de Huamachuco, identificado como Yordi Morales Cerna, de 30 años, denunció por tortura, abuso de autoridad y discriminación, al suboficial de tercera, PNP Anthony Vásquez Vela, quien le habría propinado golpes al interior de la comisaría de Huamachuco, en la región La Libertad.

Los hechos

En declaraciones a Exitosa, el joven huamachiquino contó que, el pasado 14 de octubre fue intervenido por el agente en mención, cuando se encontraba en la vía pública. El policía, indica el joven, le pidió su documento de identidad, sin embargo este no lo tenía, pues, refiere, salí de realizar unos trabajos de pintura.

"Creo que me porté a la altura. No le he agredido ni física ni verbalmente al policía para que él se ensañe contra mi persona. Me enmarrocaron, me llevaron hasta la comisaría de Huamachuco", contó.

El joven, físicamente afectado, reveló además, que al llegar a la dependencia policial de Huamachuco, fue golpeado en el ojo y el suboficial de tercera PNP Anthony Vásquez Vela, le exigió desnudarte frente a él y sus colegas.

"La mayor prueba de todo este abuso está dentro de la comisaría. Todos los colegas fueron testigos, incluso el comisario de esa comisaría, cuando me tuve que desnudar para evitar que me siga golpeando. Cuando me desnudé todos se reían de mí. Después de humillarme, me dijo que me vuelva a vestir", agregó.

Denuncia

Tras lo ocurrido, el presunto agredido indicó que procederá a la denuncia respectiva contra el agente de la Policía.

"Voy a denunciarlo, porque yo ya pasé por el médico legista. Estos me han derivado a otros médicos especialistas que no hay en Huamachuco, por eso he venido a la ciudad de Trujillo para verme con un especialista en otorrinolaringología, traumatología y el oculista", explicó Morales.

Buscan más evidencias

Finalmente, el joven indicó que, junto con su abogado defensor, están a la espera que le proporcione las imágenes de la zona donde ocurrieron los hechos y tener una evidencia más clara del presunto abuso.

"Estoy pidiendo las imágenes para que se vea el mal actuar de la intervención del policía y poder sustentar bien la denuncia", declaró.

Finalmente, el joven reveló su temor por perder la vista, luego de asistir por una revisión médica.