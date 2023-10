Huancavelica: ¡De milagro! Menor de 10 años sobrevive tras caer a un abismo de 500 metros

Lo que sería una tarde de alegría para una familia terminó con la muerte de dos de sus integrantes en la denominada "Carretera de la Muerte" en Colcabamba, Huancavelica, luego de que la mototaxi en la que viajaban se despistó un abismo. El hijo de 10 años sobrevivió de milagro a la caída y se encuentra luchando por su vida.

De acuerdo la madre de los menores, identificada como Rosa García Sánchez, su esposo Guillermo Prialé Otárola (43) llevó a sus hijos Nelida (14) e Hildebrando (10) a comprar sus zapatos.

Sin embargo, pasaron solo unos segundos cuando el padre perdió el control del timón y la mototaxi que llevaba a una familia se precipitó a un barranco de unos 500 metros de profundidad. Los pobladores cercanos al siniestro fueron los primeros que dieron.

"Estaban yendo a Colcabamba comprar a sus zapatos (...) No le he visto nada solamente a mi hijito no más le he traído (...) Totalmente destrozado está la moto", declaró la madre a nuestro medio.