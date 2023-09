Huarmey: Detonan explosivo cerca a la vivienda de alcalde del distrito de Culebras

Ayer a las 10:20 de la noche, dos sujetos colocaron un explosivo a pocos metros de la vivienda del alcalde del distrito de Culebras, Luis Yauri Quitó, lo cual produjo desastres.

A través de imágenes de seguridad, se pudo captar como dos sujetos a bordo de una moto lineal, bajaron de la unidad y uno de ellos, hizo estallar un explosivo. Debido a la onda expansiva, rompió los vidrios de la vivienda colindante del burgomaestre y parte de la pista, en el centro poblado de Quita Sombrero.

Tras ello, el personal de seguridad del alcalde, persiguió a los delincuentes, quienes escaparon de la escena.

Hoy en la mañana, Yauri Quitó se dirigió a la Dirincri Huarmey, en donde quiso realizar su denuncia, sin embargo, no la aceptaron, por ser testigo, pues la dinamita no estaba en las afueras de su casa.

En una entrevista vía telefónica para Exitosa, el alcalde de Culebras, Yauri Quitó, dijo que también le hacen reglaje.

"Me fui a la Policía pero no me aceptaron la denuncia. Esta no es la primera vez que soy amenazado. Desde que asumí el cargo y tras evidenciar los actos de corrupción e irregularidades que se produjeron en la gestión anterior, me han hecho reglaje, han disparado tres veces cerca a mi casa y hace algunos días, han tirado una dinamita en las afueras de la casa del asesor legal de la comuna y una farmacia en el asentamiento humano Miramar" arguyó el funcionario.