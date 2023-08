Ica: En sesión de Concejo terminan vacando a regidor del distrito de Parcona

En sesión de Concejo en la Municipalidad Distrital de Parcona, se decidió vacar al regidor Rober Briceño Bolaños, lo que causó la indignación de los ciudadanos, ya que consideran que se cometió una injusticia.

En declaraciones para Exitosa, un exfuncionario consideró que fue una falta de "humanística" lo realizado en la entidad edil, ya que manifestó que no se habría comprobado la acusación.

Asimismo, indicó que el resto de regidores no habrían realizado una investigación adecuada y criticó la presencia de Blanca Rodríguez, debido a que no trabajaría en la Municipalidad Distrital de Parcona.

"Sinceramente vemos que a los regidores, si bien es cierto el Jurado Nacional los exhorta a ellos a que valúen la legitimidad de lo que es la presencia de la señorita, en la cual forma la vacancia, pero la evaluación que ellos han hecho, a título personal, yo pienso que no han investigado". declaró.

Además, una ciudadana aseguró que el resto de regidores estarían coludidos con el alcalde y criticó al burgomaestre, Lenin Cruces, por falta de conocimiento en gestión.

"Creo que aquí están cometiendo un delito, un error porque no deberían de vacar a un regidor que está fiscalizando. Incluso vemos que aquí todos los regidores, están coludidos con el señor alcalde. Y el alcalde está pintado porque no sabe nada de lo qué es gestión", mencionó.

Igualmente, la mujer precisó que el alcalde debería regirse por las personas que lo eligieron y puntualizó que el regidor vacado perteneció a su plancha en las elecciones municipales del 2022.

"Creo que esas cosas no deberían darse tendría que ser más humilde con la población. Así como el pueblo es de un voto, él debe de regirse al pueblo, más no estar coludido con todos los regidores y aprobar cosas que no se deben dar. El mismo Briceño ha sido uno de su plancha de regidores", añadió.