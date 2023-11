¡Increíble! Mujer frustra robo de su celular tras treparse al carro de los delincuentes en Chiclayo (VIDEO)

16/11/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Chiclayo ha sido testigo de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana. Esta vez, delincuentes intentaron robar el celular de una joven, sin imaginar que la víctima decidiría poner en riesgo su propia vida con tal de recuperar sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la calle Rázuri alrededor de las 05:25 de la mañana, cuando la mujer fue sorprendido por dos hampones que quisieron hacerse de su dispositivo móvil. Sin embargo, no lograron hacerlo luego de que la ciudadana decidiera treparse al carro en el que iban a escapar.

Así frustró el asalto

Cabe decir que este episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de esta vía pública de Chiclayo, donde se observa a la joven aferrada a la parte delantera del vehículo.

Incluso, se alcanza a ver que pese a ello, los delincuentes no desistieron de sus intenciones de escapar con el celular robado y continuaron acelerando. De hecho, el reporte de Canal N indica que la víctima habría sido llevada hasta por dos cuadras, cuando los criminales decidieron soltar el artefacto.

"Suéltalo, suéltalo, suéltalo", se escucha decir a la mujer en el video.

Denuncia fue presentada en la PNP

Tras ello, la joven denunció los hechos ante la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este nuevo episodio delincuencial.

No obstante, la propia ciudadanía también se ha manifestado al respecto y, pese a las acciones de la PNP, advierten que la criminalidad se adueña de este sector de Chiclayo.

"Inseguridad hay en cantidad. La arrastraron de 2 a 3 cuadras. Está en el video todo", indicó un ciudadano. "Ni la Policía hace caso. Se hace la vista gorda, no se quieren comprometer", agregó otro.

Delincuencia en Lambayeque

Como se recuerda, la delincuencia no cesa en las diferentes regiones del Perú y Lambayeque no es la excepción. Y es que no solo la población sufre los estragos de la actual inseguridad ciudadana que aqueja al país.

Esto se debe a que también alcanza hasta a las propias autoridades. A mediados de octubre, sujetos desconocidos dejaron dos artefactos explosivos y una carta con contenido escrito de amenazas contra un funcionario del Gobierno Regional.

"Contesta las llamadas, maldito Virnel Serna Guerrero, sabemos que negocias las obras del Gore. Tienes que pagarnos la cuota. ¡Última advertencia!", se leyó en dicha nota.

De esta manera, la población espera que las entidades correspondientes puedan tomar las acciones del caso y hacer frente a una delincuencia que no pierde paso.