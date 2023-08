¡Inseguridad en Paramonga! Preocupación y temor por incremento de delincuencia

En el distrito agroindustrial de Paramonga, se viven a diario crímenes y extorsiones que generan preocupación entre los emprendedores y pobladores. A pesar del asesinato de una autoridad municipal a principios de año, no se ha trabajado para combatir el incremento de la delincuencia.

En declaraciones para Exitosa, la subprefecta Gianina Gonzáles criticó la falta de trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital, el serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Muy decepcionada que vemos demasiada inseguridad ciudadana (...) Estoy indignada porque no hay trabajo articulado de parte de la Municipalidad ni de serenazgo, no hay un trabajo articulado. La policía no hace su trabajo como debe no les quieren tomar las denuncias", declaró.