¡Insólito! Sacerdote procesado de violación visita Cusco y anuncia su candidatura a la presidencia

El sacerdote Luis Alejandro Bazalar García anunció su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2026. Es importante que detallar que durante su ejercicio sacerdotal, en el año 2013, fue procesado por violación sexual y secuestro de un seminarista (17).

Por ello, en 2015 fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva por el juzgado de Ayacucho. No obstante, al año siguiente la Corte Suprema de Justicia del Perú absolvió al sacerdote de los delitos de abuso sexual secuestro y agresión, debido a la falta de elementos probatorios.

En declaraciones a la prensa, el padre se refirió al joven que al ser consultado sobre el partido entre Perú y Venezuela aseguró que existen cuestiones más importantes que el fútbol en el país.

Asimismo, Bazalar García exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a que renuncie a su cargo para que los peruanos elijan a un nuevo mandatario. También, apuntó que en el Gobierno, Congreso, Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP) no "aman" a los ciudadanos.

"No somos los mismos de hace 20 años ni hace 30 años (...) Aprovecho una vez más desde Cusco para decirle: 'señora renuncie permítanos a los peruanos poder elegir nuestros destino, futuro, nuestra libertad (...) Desgraciadamente, cuando uno no conoce, no sabe amar. Creo que esto es lo que está sucediendo desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y desde el Ministerio Público, no amamos a los peruanos", agregó.