La Libertad: el 98% de constructores pagan a la criminalidad

El 98% de constructores en la región La Libertad pagan a la criminalidad para evitar atentados en su contra. Así lo confirmó el decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Daniel Gamboa Príncipe.

"No voy a decir que el 100% pero, lamentablemente, el 98% de constructores o ingenieros que, para evitar estos problemas, pagan cupos. Esa es la información que manejamos", aseguró el decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad.

Asimismo, Gamboa Príncipe reveló, además, que los empresarios del rubro de la construcción no quieren formalizar sus denuncias ante el poco apoyo que reciben por parte de la Policía Nacional en las comisarías.

"Los ingenieros o empresarios sienten que no tienen el apoyo del Estado. Lamentablemente, nos cuentan que, para que no paren su obra, tienen que ceder con los delincuentes, terminan tranzando con los criminales. Nos dicen que pierden tiempo en ir a la Policía y prefieren acceder a la extorsión, porque no les queda de otra. Se prefiere la tranquilidad de la familia, y se accede al pago, porque se quiere seguir trabajando y tener con qué vivir", sentenció Gamboa.