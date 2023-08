La Libertad: denuncian que habrían más de 80 cadáveres abandonados en socavones de Pataz

Van a ser dos meses desde que, el ingeniero Jefferson Hilario Arteaga continúa desaparecido en la provincia de Pataz, región La Libertad. Este joven profesional trabajaba para la empresa minera La Poderosa y se perdió rastro de él de un momento a otro.

Por su parte, Lánder Ávalos, primo de Jefferson Hilario Arteaga señaló para Exitosa, que con recurso propio vienen cubriendo la búsqueda del joven ingeniero que desapareció en Pataz.

"Nos hemos quedado con puras promesas del general, que nunca llegaron drones a la zona. Con una promesa del congresista, Héctor Acuña, que solo quedó en palabras. Una promesa del Defensor del Pueblo que, hasta la fecha no envió ningún documento, entre otras cosas. En lo particular, como familiares, hemos tenido que hacer las investigaciones día a día en Pataz, que no es barato, y es peligroso, exponiendo nuestras propias vidas porque, lamentablemente, en el Perú, así se busca a un familiar, así se encuentra a una persona desaparecida, con dinero, porque seguridad no te la da la Policía", dijo Ávalos.