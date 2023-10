La Libertad: Denuncian que policía cobra para permitir a efectivos transportar material a empresas mineras

Grave denuncia. El agente de la Policía Nacional en actividad, técnico de primera Luis Ricardo Saavedra Briceño, denunció que, para transportar el material a las empresas mineras de la sierra de la región La Libertad, la suboficial PNP, identificada como Gina Chuquimiguel, estaría cobrando para permitir a efectivos policiales conseguir acceder al beneficio.

"Hay rumores anteriores, por parte de los colegas, que ella tiene denuncias en Inspectoría, por hacer cobros indebidos, para favorecer a los policías a una mina beneficiosa. Yo me siento indignado, porque yo salí de vacaciones correspondientes al mes de octubre. Presenté la documentación a la oficina de Convenios y me dicen que la mina no me va a recibir", reveló el agente policial.