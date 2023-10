La Libertad: detonan explosivo al interior de colegio, en plena clase, en la provincia de Paiján

Más de mil alumnos de la institución educativa San Salvador, en la provincia de Paiján, región La Libertad, corrieron un gran peligro, luego que desconocidos hicieran detonar un potente artefacto explosivo al interior del colegio que recibe a estudiantes de los niveles primaria y secundaria.

Conforme a la información a la que accedió Exitosa Trujillo, los hechos ocurrieron durante la mañana del último martes 31 de octubre, cuando los extorsionadores hicieron explotar el artefacto, mientras se realizaban las clases presenciales.

"Lo que ha ocurrido en el colegio es que, a las 10 de la mañana, hubo una explosión. Desconocidos han lanzado dinamita, tras el ataque, felizmente no hubo ningún alumno o alumna herido, ya que no había ninguno cerca o que esté caminando por el lugar. Hay también un sobre que han escrito y lo han dejado dentro del colegio, pero nosotros no lo hemos abierto, ya que estamos esperando a la llegada de la Policía especializada para que inicie las investigaciones del caso", reveló el director encargado del colegio