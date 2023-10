La Libertad: general PNP anuncia cambio de estrategia en operativos contra delincuentes a bordo de motos

Tras los altos índices de actos delictivos, en su mayoría robos al paso, por parte de delincuentes a bordo de moto lineal en Trujillo, el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, anunció que aplicarán un cambio de estrategia en operativos contra delincuentes qué usan este tipo de vehículos para delinquir.

"Las motos, normalmente, son los vehículos más utilizados psra robar, matar o extorsionar. Vamos a meter motos al depósito y hacer extensión de dominio a esos vehículos. Una persona no puede tener 60 motos. ¿Cómo una persona puede tener 60 motos? Se requiere un trabajo coordinado. Por nuestro lado, estamos tratando de ajustar a los motociclistas que delinquen", indicó.

Luego de conocerse que el coronel de la Policía Nacional del Perú, Arturo Balta, y otros 6 policías en actividad fueron detenidos por presuntos vínculos con la minería ilegal en el ande liberteño, el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, aclaró que se mantienen a la espera de las investigaciones y las ordenes superiores.

"El Coronel Balta es el jefe de la División de Orden Público de la Seguridad en Trujillo, es decir, el comanda las comisarías, la USE y el Escuadrón de Emergencia de Trujillo, solamente de la provincia de Trujillo. Por ahora, de forma momentánea, es el comandante Carlos Odria Tello, por ser el comandante más antiguo, después de de Balta. Su estadía será momentánea hasta recibir ordenes de nuestro comando", detalló el alto mando policial.

Sobre Balta Paredes, Ríos Tiravanti explicó que este venía trabajando en Trujillo en Inspectoría, desde el año pasado.

"No estaba en mi comando. El comandante Balta, por disposición superior, con aprobación del Comandante General, fue asignado como jefe de la División de Orden Público de la Seguridad en Trujillo", agregó Ríos.

Ante la posibilidad que el ahora detenido, coronel PNP Balta Paredes, haya sido la mano derecha del el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, este descartó estas afirmaciones.

"Yo no estoy en calidad de investigado en esta investigación. El coronel Balta no es mi brazo derecho, porque no depende directamente de mí. Está bajo el comando del coronel Walter Gurronero Díaz, que es el jefe de región", aclaró.