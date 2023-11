Malos efectivos de la PNP estarían brindado seguridad a mineros ilegales en Huamachuco

Videos y fotografías, demuestras que malos efectivos de la Policía Nacional del Perú estarían brindado seguridad a mineros ilegales en Coigobamba, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

Según un vídeo difundo por Exitosa, se observa el momento en que un camión, que llevaría mineral aurifero ilegal, viene siendo resguardado por un patrullero policial con placa de rodaje PL-16145, asignada en Comisaría de Huamachuco, en horas de servicio, en fotografías, también se aprecia al vehículo policial dentro de la propiedad de Fernando Polo Espejo, vinculada a la minería ilegal.

El escándalo se generó, luego que, bandos de mineros ilegales se enfrentaron a balazos la madrugada de este último sábado por la disputa de mineral robado en las inmediaciones de un bosque del caserío de Coigobamba, donde los eucaliptos esconden una red de socavones.

El enfrentamiento dejó a cuatro policías heridos, y a uno le llegaron a robar su arma de fuego. Todo empezó cerca de la medianoche de este último viernes, los dos camiones salieron del bosque de propiedad de Fernando Polo Espejo escoltados por dos camionetas. Y apenas recorrió unos metros fueron intervenidos, aparentemente, por efectivos policiales. No hubo participación de la ronda de Coigobamba porque lo que ocurrió fue que bandas de mineros ilegales se enfrentaron por el mineral robado.

Al respecto, la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco, indicó a través de Exitosa, que la Prefectura ya tiene conocimiento de lo que realmente habría ocurrido, ya que, en su momento, se dio a conocer la información que cuatro policías, habrían quedado heridos tras enfrentamientos con ronderos y comuneros de la zona, sin embargo, todo fue una disputa entre mineros ilegales y, los malos agentes policiales habrían estado resguardando un supuesto material ilegal.

"Vamos a hacer las investigaciones del caso, porque se va a tener que conocer, de primera mano cuáles fueron los hechos. Sabemos que ese no ha sido el tema en mención y vamos a sancionar a quien corresponda. Vamos a tener un acercamiento con las personas del lugar para tomar las acciones y sanciones que correspondan", aseguró la prefecta.

Asimismo, Velasco Nalvarte precisó que esta información errada la vienen manejando desde el pasado domingo.

"Se ha dado una falsa versión de los hechos y estamos a horas de conocer los verdaderos hechos. Estamos yendo hasta la zona. Ya el domingo la subprefecta de Sánchez Carrión me indicó lo que había ocurrido", agregó.

La autoridad regional confirmó a Exitosa que, hasta la provincia de Sánchez Carrión llegarán altos mandos policiales para acompañar en las investigaciones.

"El coronel de la región policial va a participar de dichas investigaciones. En el transcurso de las horas vamos a precisar con mayor detalle. Desde ya no va a haber ningún inconveniente con los pobladores. Todo indicaría que, al parecer hay otros intereses por parte de esas personas", finalizó.

Exitosa pudo conocer la versión de varios comuneros de la zona quienes expresaron su temor por las acusaciones que podría darse sobre lo ocurrido, ya que las cosas se dieron de una manera diferente a cómo se informó en un inicio.

Se sabe, además, que estas personas son gente humilde que se encuentran preocupados ante la posibilidad de ser sindicados de, supuestamente, haber agredido a los agentes policiales.

"Señores de Exitosa, somos campesinos humildes y nunca atentamos contra nuestra Policía, tenemos miedo que nos denuncien por algo que jamás hicimos y no haríamos, por favor que se aclare y se sepa la verdad, que los policías fueron heridos por mineros ilegales y no por comuneros", mencionó un campesino de la zona, quien pidió no revelar su identidad para evitar represalias.