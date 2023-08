"Me dijeron que me resigne a vivir así": Paciente podría perder la vista por presunta negligencia de EsSalud

Francisco Ramírez Cruz es un paciente oftalmológico de Iquitos que en 2020 acudió a la sede de EsSalud por un problema en la vista sin imaginar que, tras cuatro años de insistencia por ser atendido, esté en riesgo de perder la visión a causa de una presunta negligencia por parte del Seguro Social de Salud.

Y es que tras el final de la pandemia de la Covid-19, el afectado logró tener una cita luego de que le dijeran que lo iban a atender en 5 años por la cantidad de pacientes. Sin embargo, su esperanzas de poder encontrar una solución para su afección oftalmológica estuvieron cerca de acabar cuando le advirtieron que no tenía cura.

"Asistí a que me diera una salida, una esperanza. Me dijo que era una enfermedad maligna, que no tenía cura, que me resigne a vivir así. Con esa palabras me recibió el doctor y me dejó frío", declaró en nuestro medio.