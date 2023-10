Menor de 13 años acusa a sujeto por presunta violación sexual en Huamachuco

Indignante. Una adolescente de 13 años denunció ser víctima de una presunta violación sexual por parte de un sujeto mayor de edad, que intentó violentarla al interior de su vivienda en el distrito de Cochorco, en Huamachuco, región La Libertad.

La madre explicó que todo inició cuando la menor empezó a gritar para pedir ayuda a una de sus tías al interior de la vivienda.

Conforme a la versión de la madre de la menor, la adolescente sí fue violada, según el reporte entregado por los médicos.

Tras esta noticia, la progenitora exigió a las autoridades de turno a no encarpetar el tema y hacer justicia en favor de su hija.

"Yo exijo y ruego al juez que se haga justicia para mi hija de trece años, y que este hecho no se quede aquí nada más. Pedimos a la prensa y a las autoridades en que no nos dejen solo ya que somos una familia humilde. Mientras que la familia del acusado sí tiene dinero", agregó.

Asimismo, la mamá de la menor afectada aseguró que esta no fue la primera vez que este sujeto abusó de su hija.

"Hay cosas que no puedo declarar, ella tiene trece años, y por su seguridad de mi hija, debemos protegerla, pero sabemos que no ha sido la primera vez que esto ha ocurrido. Yo no he tenido ninguna información de lo que él haya dicho. Tampoco hemos tenido contacto con él. Esperemos que el juez dicte prisión preventiva, ya que se tiene evidencias que sí ha actuado contra mi hija", finalizó.