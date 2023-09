"Mi delito fue querer ser madre": Acusada de comprar bebé en Cusco asegura haber creído que se trataba de una adopción

El Poder Judicial realizó una audiencia por el pedido de apelación de la orden prisión preventiva contra una de las acusadas de comprar un bebé en Cusco, Fanny Hurtado. Ante las autoridades, la mujer aseguró desconocer que se trataba de una red de trata y señaló que pensaba que iba a adoptar a un recién nacido.

Desde que salió a la luz la presunta red de compra y venta de neonatos en la región imperial, la Fiscalía de la Nación empezó con las diligencias que han llevado a acusar la existencia de una presunta organización criminal que habría llegado a traficar alrededor de una veintena de infantes.

En una sesión presidida por la jueza Rocío Cáceres en la Corte Superior de Justicia del Cusco, se llevó a cabo una audiencia en la que se permitió que Fanny Hurtado, quien actualmente se encuentra detenida en el Penal de Mujeres Qenccoro de Cusco, tomara la palabra.

En su defensa, la acusada afirmó que no tenía conocimiento de que estaba adquiriendo ilegalmente un bebé, ya que creía que estaba participando en un proceso de adopción. Así, alegó que todas sus acciones estuvieron motivadas por su anhelo de convertirse en madre.

"Yo he sido captada en el mercado Vinocanchón, me capta la señora Rosa (Huayhua) me dice que tiene una sobrina que no puede criar a su hijo y si yo me acostumbraba me lo podía quedar (...) Me dejé llevar porque quise ser madre, mi delito es querer ser madre, me lo entregó todo escaldado, me lo llevé le compré sus cosas, me transformé , después de inscribirlo a mi nombre me comenzó a extorsionar y a pedir dinero", señaló la detenida.