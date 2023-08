Moquegua: Ministra de Educación inaugura nuevas instalaciones de la IE Fe y Alegría N.°52 en Ilo

El Ministerio de Educación (Minedu) con presencia de la ministra Márquez inauguró las renovadas instalaciones de la institución educativa Fe y Alegría N.º 52, ubicada en el distrito y provincia de Ilo, en la región Moquegua. Esta obra demandó una inversión cercana a los 40 millones de soles y beneficiará a 840 estudiantes en inicial, primaria y secundaria.

Las obras fueron monitoreadas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), y ejecutadas a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI). El proyecto contó con la financiación de la minera Southern Perú Copper Corporation por un valor de S/39 553 782,01.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, además de contar con la compañía de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Guitérrez Ayala, el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Garay, el presidente ejecutivo de Southern Perú Copper Corporation, Óscar Gonzales Rocha y la directora del IE Fe y Alegría N.° 52, profesora Zulmi Catacora Cáceres.

Magnet Márquez mencionó que la importante obra permite ver a la ciudadanía que cuando el estado se pone de acuerdo y se logra diálogo entre la empresa privada y la población se pueden conseguir infraestructuras en la que los alumnos puedan desarrollar su proceso educativo con las mejores condiciones.

"Niños y jóvenes disfruten este excelente colegio. Disfruten lo que sus autoridades y la comunidad educativa le están brindando. Nada de esto tendría sentido, si ustedes no lo aprovechan. No solamente me refiero a conocimientos, sino a convertirnos en buenos seres humanos para cambiar nuestro país. Sigan sus sueños, ustedes pueden, el cielo es el límite", declaró la ministra.