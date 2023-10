Niña de dos años muere en el hospital Honorio Delgado por una presunta negligencia médica

La pequeña Maya C. J., de dos años de edad, falleció ayer en horas de la tarde dentro del hospital Honorio Delgado Espinoza tras sufrir cuatro paros cardiacos. Su deceso ocurrió luego de que sus padres denunciaron públicamente una presunta negligencia médica que habrían cometido los médicos del nosocomio contra su hija, pues ella ingresó el pasado 27 de setiembre con una hinchazón en el abdomen tras ser referida de un nosocomio en Moquegua, pero terminó con la piel llena de costras.

Sucede que la niña padecía una enfermedad rara que permite que sus células que transportan sangre sean destruidas por su propio organismo. Para estabilizarla los médicos le habrían puesto analgésicos que causan reacciones alérgicas, entre ellas el Metamizol, sin imaginar que tendría efectos adversos que ocasionarían que su piel se torne oscura y escamosa, lo que le ocasionó dolores insoportables.

Adicionalmente, ambos progenitores acusaron al cuerpo de galenos del nosocomio de no brindar información adecuada del tratamiento de la menor y de tener un trato déspota durante las atenciones. Incluso, les habrían negado información sobre su diagnóstico, pese a que estuvo más de diez días internada.

"Entró por emergencia para que un doctor la atienda, después de dos o tres horas viene un médico y por tener fiebre le ponen Metamizol. No me dan resultados, van pasando los días le siguen poniendo Metamizol, ahora mi hija está empeorando (...) No hay una buena atención a mi hija, no le hicieron ningún examen, le pusieron exceso de medicamento cuando solo tiene dos años", declaró a Exitosa Rusbel Cutipa, padre de la niña, horas antes que muera.